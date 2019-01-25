كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - رئيس غانا يؤكد تطلُع بلاده للتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى

أكد رئيس الجمهورية الغاني "نانا أكوفو أدو" تطلُع بلاده الكامل للتعاون مع الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الإفريقى، وتقديم كل الدعم اللازم لها خلال هذه الفترة التي وصفها بالهامة في تاريخ القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى غانا عماد مجدي حنا إلى الرئيس "نانا أكوفو أدو"، الذي طلب نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مُثمناً قيادته الحكيمة للبلاد، والتي انعكست في المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، معربا عن تمنياته الخالصة للرئيس السيسي بمناسبة قُرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشاد الرئيس الغاني بالاستثمارات المصرية الناجحة في غانا، داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية في غانا.

ومن ناحيته.. أكد عماد مجدي حنا سفير مصر لدى غانا خصوصية العلاقات القائمة بين جمهورية مصر العربية وجهورية غانا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك والانطلاق به إلى آفاقٍ أرحب.

وثَمَنَ السفير المصري البرنامج الطموح للرئيس الغاني الساعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الغاني، وهو ما يتطابق مع الرؤية المصرية التي تسعى إلى تحقيق التنمية وخفض معدلات البطالة عبر إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، واعتماد مشروعاتٍ طموحة للارتقاء بالبنية التحتية وتنمية الرقعة الزراعية وإيجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة، وتنفيذ مشروعاتٍ عملاقة للتعمير والبناء.

وتكتسب العلاقات المصرية الغانية خصوصية تاريخية، إذ تعود إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حيثُ دعمت مصر جهود حركة التحرر الوطني الغانية بقيادة الزعيم الغاني الراحل "كوامي نكروما" الذي جمعته روابط صداقةٍ وتعاونٍ مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.