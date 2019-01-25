كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - المساكنة .. نساء تسكن مع شباب دون زواج - شاهدوا

تطرقت الحلقة الماضية من برنامج “انا هيك” الذي يقدمه الإعلامي نيشان على شاشة الجديد إلى قضية المساكنة متناولاً معظم الآراء حولها، بين من يعيشونها ومن يرفضونها لأسباب عدة.

وخلال الحلقة جرى تناول موقف الكنيسة والدين المسيحي من هذه القضية كذلك موقف بعض المؤمنين دينياً الذين يرون في الوقت نفسه أن المساكنة حرية شخصية في الإختيار.

اشخاص اختاروا العيش معا دون ارتباط رسمي هل هو الخوف ام الحرية الشخصية !

وقد قالت سهى قيقانو عن المساكنة بحوار صريح وجريئ اعطيت رأيي عن مشكلة اجتماعية وبكل وضوح وصراحة وبلا ماسك وتملق وكذب. #هيك_انا والحقيقة يجب دائما ان تحررنا وما من فنان بوجه واحد وندم