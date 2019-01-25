كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - أسعار العملات اليوم الجمعة 25/1/2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأربعاء، حيث يسجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنكى القاهرة والأهلى، 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ خلاله، 20.19 جنيه للشراء، 20.35 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى فى سعر إغلاق تعاملات الأمس، بلغ "الإسترلينى" 23.02 جنيه للشراء، و23.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، عند ختام تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 58.63 جنيه للشراء، 59.04 جنيه للبيع.