كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - حمد الله على السلامة يا أبو مكة - صلاح يعيد فتح حساباته الإجتماعية

عاد الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» مجددا منذ قليل.

ونشر «صلاح» صورة لأحد شركات الشحن العالمية، كنوع من الدعاية الإعلانية للشركة العالمية.

وأثار اختفاء الدولي محمد صلاح، من مواقع التواصل الاجتماعي، جدل كبير حول السبب الرئيسي وراء إقدامه على هذه الخطوة.

وتفاجأت الجماهير، بعد غلق حسابات الفرعون المصري بساعات، بإصدار أحدى شركات الشحن العالمة، شعار جديد لها وكتب: "وصِلنا لمحمد صلاح وهنوصّلك بيه".

وكانت شركة الشحن، قد وقعت عقد شراكة مع صلاح في مايو الماضي، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين المقبلين، وكانت هذه المرة التي تبرم فيها الشركة عقدا للاعب فردي.