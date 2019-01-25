كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين.. عيار 21 يسجل 642 جنيها



سجلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 25 – 1 – 2019 ارتفاع بقيمة جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، ليسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى سوق الصاغة 642 جنيها للجرام. ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تحرك الذهب العالمى بنسبة 0.41 % حيث زاد سعر أوقية الذهب من 1278 دولار إلى 1284 دولار، وهو ما أثر على أسعار الذهب فى مصر. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 550 جنيها سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 642 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 733 جنيها الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات : 5136 جنيه أوقية الذهب: 1284 دولار

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين.. عيار 21 يسجل 642 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.