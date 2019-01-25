كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - أردوغان: إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا خلال أشهر

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في غضون بضعة أشهر.

وقال أردوغان إن تركيا هي القوة الوحيدة التي تستطيع إقامة منطقة آمنة، مشيرا إلى أن إقامة المجتمع الدولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.

وتابع "اتفاق 1998 مع سوريا (اتفاق أضنة) يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات".

وأكد أردوغان أن تركيا يجب أن تكون لها السيطرة "على الأرض" وليست مستعدة لاقتراحات أخرى.

هذا وفشل الرئيس التركي في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعم إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وأكد بوتين إثر محادثاته مع أردوغان، أن روسيا تؤيد إقامة الحوار بين الحكومة السورية وممثلي الأكراد، مشيرا أيضا إلى أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون خطوة إيجابية.

"اتفاقية أضنة"

وشدد أردوغان، أمس الخميس، على ضرورة طرح "اتفاقية أضنة" المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، فيما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، امتلاك بلاده حق مكافحة "التنظيمات الإرهابية" داخل الأراضي السورية بموجب اتفاقية أضنة المبرمة بين الجانبين عام 1998.