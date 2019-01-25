كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - تعرف على أسعار الفراخ اليوم الجمعة

استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 11-1-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 23 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 27-28 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت بين 2-2.20 تسليم المزرعة.

وسجلت أسعار البيض 33.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 38.5 إلى 40 جنيها للكرتونة.