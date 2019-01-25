كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - مصر الخير تطلق قافلة طبية لأهالى شمال سيناء

أطلقت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشئون الصحية ووزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية شاملة، في عدد من التخصصات الطبية، وذلك فى مستشفى الشيخ زويد، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القافلة تشمل عدة تخصصات طبية وهي الباطنة والعظام والأطفال والأنف والإذن والجلدية والمسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد والرمد، مضيفًا أن القافلة الطبية ستكون بمستشفى الشيخ زويد وتستمر لمدة 3 أيام.

من جانبها قالت سهير عوض، نائب مدير برنامج تنمية شمال سيناء بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة الطبية هي أول نشاط طبى تقوم بها مؤسسة خيرية في مدينه الشيخ زويد وسادس قافلة تقوم بها المؤسسة بمحافظة شمال سيناء منذ بداية عمل المؤسسة بالمحافظة والثالثة منذ بداية عام 2018، حيث تقوم القوافل الطبية لمؤسسه مصر الخير بتوفير كافة الخدمات الطبية لأهالي شمال سيناء من كشف وعمليات وتحاليل وأشعة والانتقالات لتلقي الخدمات الطبية مجانا، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تولى أهمية خاصة بتنمية محافظة شمال سيناء وتقديم كافة أوجه الخدمات لرعاية الأهالى فى شتى المجالات.

وأضافت أن جهود مؤسسة مصر الخير، لتنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة وأنها تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة شمال سيناء؛ من أجلتوفير حياة كريمة للأهالي من خلال إعادة تأهيل المنازل والبيوت هناك وتوفير فرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية.

وأضافت سهير عوض:" قربنا من أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفيردخل كريم ،واشتغلنا مع 2000 سيدة أثبتوا جدارتهم ،وانتجوا لنا؛ أكثر من ٢٠ ألف شال من خلال مبادرة مع البنك الأهلي"، موجهة الشكر للبنك للاهتمام بشمال سيناء ومبادرتهم بالمشاركة في اي عمليات تنمية في سيناء.

وأشارت عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضا على رفع كفاءة عدد من المدارس لرفع الروح المعنوية للطلاب بعد حادث الروضة، موضحة أن مؤسسة مصر الخيرتعمل حاليا على إقامة مشغل هناك؛ لإنتاج المشغولات اليدوية على الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت في تأثيث ٣٠ منزلا خلال المرحلةالأولي، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل ٢٥٠ منزلا جارٍ العمل حاليا في١٠٠ منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، موضحة أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبةورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير تنسق وتتعاون مع محافظة شمال سيناء لعمل عدة مشاريع فضلا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة فيتسويق المنتجات اليدوية لأهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرة إلي أن مصر الخير تجري دراسة حاليا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.