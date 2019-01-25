كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - الرئاسة اليمنية تنتقد موقف المبعوث الاممى من الانتهاكات الحوثية

انتقدت الرئاسة اليمنية، الجمعة، موقف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفثس ، إزاء عرقلة ميليشيات الحوثي الانقلابية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي في تغريدات على حسابه بتويتر": (37 يوماً) منذ اتفاق ستوكهولم و(32يوماً) منذ وصول الجنرال باتريك إلى اليمن، ومازالت الأمور كما لو أنها في يومها الأول، حتى الآن لم نحصل على آلية مزمنة لتنفيذ الاتفاق" .

وأضاف" يعرقل الحوثيون الاتفاقات، وتقدم الحكومة عملاً مسؤولاً، ولا تقارير توضح العرقلة ولا شهادات لحسن التعامل".

وأكد أن التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل (في إشارة إلى دور المبعوث الأممي).

ولفت العليمي إلى أن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية لا تشير إلى وجود أي نوايا للسلام.