كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - الإفتاء: تلاحم المصريين ضد جماعات الظلام منع مخططات حمامات الدم

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن أحد أهم مزايا ثورة 25 يناير تتمثل فى كشف حقيقة الجماعات الوصولية التى تنتهز الفرصة لتتسلق على أكتاف الآخرين لتحقيق مصالحها وأهدافها الضيقة الشخصية، بعيدًا عن المصالح الأوسع للوطن.

وأشار المرصد، فى بيان له بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، إلى التلاحم الحقيقي بين الجيش المصرى وبين جموع جماهير الشعب المصري بمختلف فئاته وطبقاته، لافتًا إلى أن المواقف الوطنية للجيش المصري وميراثه التاريخي برزت في اصطفافه إلى جانب الشعب المصري، مؤكدًا أنه جيش الشعب وليس جيش النظام، ورفض رفضا قاطعًا توجيه بنادقه إلى صدور المصريين.

وأوضح مرصد الإفتاء أن وعى الشعب والجيش فى 25 يناير وأد مخطط حمامات الدماء، وأن هذا التلاحم بين قطاعات الشعب المصري وقف حائط صد قويًّا أمام قوى الظلام التي حاولت جر مختلف الأطراف إلى بحور الدم وإيقاع الوطن في حرب أهلية لا تنتهى.

وتابع أن جموع الشعب المصري التفت حول قواتها المسلحة في تعبير عن ثقتهم غير المحدودة، خاصة في ظل المواقف التاريخية التي أقدمت عليها القوات المسلحة حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين، والتي ستظل محفورة في تاريخ نضال الشعب المصري وعلاقته مع الجيش.

وأكد المرصد أن الوطن هو الحاضنة الأم التي تمنع تنظيمات الظلام والعنف من السيطرة على رقاب العباد، وهو صمام الأمان للشعوب والأفراد، وأن رفعة الوطن هي رفعة لكل فرد فيه، غير أن نصوص الجماعات الظلامية المتطرفة تحض حضًّا على كره الأوطان والانتقام منها والنيل من استقرارها، بل يعتبرون الأوطان نوعًا من الأصنام التي يجب أن تهدم كي يصل الفرد إلى التوحيد وفق منهجهم السقيم، الذي يعتبر أن من يؤمن بهذا الوطن قد كفر بالله، ويستحق القتل.

وأوضح مرصد الإفتاء أن القوات المسلحة المصرية - كانت وما زالت - مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري، بمواقفها البطولية في اللحظات الفارقة ليس في تاريخ مصر فحسب، بل وفي تاريخ الأمة العربية كلها، ليثبت من جديد أن الجيش المصري هو جيش يمتلك منظومة أخلاقية رفيعة تميزه عن بقية جيوش العالم.

وشدد على أن الوعى التاريخى للشعب المصري وثقته في قواته المسلحة هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مكتسبات الثورة ، وملاحقة الفساد واستعادة ثورات الشعب المنهوبة، لقد أثبت الجيش طوال أيام الثورة أنه لم ولن ينحاز لأي شخص على حساب الشعب والوطن وعلينا أن نكون القوة الداعمة للجيش حتي نعبر تلك المرحلة الحرجة من تاريخنا الوطني.

ودعا مرصد دار الإفتاء إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة والوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة أعمال التخريب وبث الفتنة بكل أشكالها التي تحاول التنظيمات الإرهابية إشعالها في كل مكان على أرض مصر.