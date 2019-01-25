كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - لمدة 3 أيام.. إغلاق كوبرى السيدة عائشة بشكل تجريبى

أعلن حى الخليفة جنوب القاهرة، أنه سيتم اليوم الجمعة، غلق كوبرى السيدة عائشة، بشكل تجريبى لمدة 3 أيام، وذلك بعد إيجاد مسار بديل يمتد لمسافة 6 كيلو مترات يبدأ للقادمين من مجرى العيون، ويستمر فى شارع صلاح سالم ثم السطحى بجوار الكوبرى ثم يستكمل طريقه المعتاد.

وأضاف الحى، أنه بالنسبة للقادم من الملك الصالح والجيزة، فسينعطف يمينًا فى شارع مصر القديمة ثم الخيالة، ثم المصانع، ثم البستان العمومى، ثم الكردى ثم الخلاء ومنه إلى طريق الأوتوستراد حتى الوصول لكوبرى الأباجية، بعدها يعود مرة أخرى إلى صلاح سالم.

وأكد أنه سيتم الإبقاء على غلق الكوبرى لمدة 15 يومًا، حال نجاح التجربة لحين إتمام أعمال التطوير، وعقب ذلك سيتم فتح الاتجاه الذى تم تطويره لحركة السيارات٠