كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 مساءً - سوريا الديمقراطية تفاوض دمشق وتوقعات بردود فعل ايجابية

بعد أن أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، سيبان حمو في تصريح لوكالة رويترز، عن اعتقاده بأن المحادثات مع النظام السوري بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق، أكدت قوات سوريا الديمقراطية بدورها التفاوض مع النظام.

وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الجمعة، أن أي اتفاق مع النظام السوري يجب أن يضمن "خصوصية" قواته بعدما تمكنت من طرد داعش من مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشدد على وجوب أن "يضمن أي اتفاق سياسي خصوصية" قواته التي قاتلت التنظيم المتطرف "نيابة عن كل البشرية وحتى عن جيش النظام السوري"، مؤكداً أنها "حمت شمال شرق سوريا، وحررت هذه المناطق ومن حقها أن تستمر في حماية المنطقة."

إلى ذلك، أوضحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أنهم مستعدون للتفاوض مع أي طرف في سبيل حماية المنطقة شمال غرب سوريا، شرط التوصل إلى اتفاق على إقامة نظام ديمقراطي لامركزي في سوريا المستقبل، يضمن احترام كافة الثقافات والمساواة بين جميع المكونات، وضمان حرية التعبير والحقوق السياسية، مشيرة إلى أن المباحثات مع دمشق لا تزال مستمرة.