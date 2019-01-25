انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: وليمة عشائرية عملاقة للسفير التركي تثير اهتمام العراقيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 03:50 مساءً - أثار السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، إعجاباً واسعاً بين العراقيين مؤخراً؛ وذلك على إثر حضوره وليمة عربية كبيرة في مضيف أحد شيوخ عشائر محافظة البصرة (جنوب).

ونشر يلدز على حسابه في منصة "تويتر" صوراً وهو يزور مضيف الشيخ كاظم مجيد الصريفي، أحد أبرز شيوخ القبائل في العراق.

من بين ما نشره السفير التركي وجبة طعام أقيمت على شرفه من قبل الشيخ الصريفي.

وكان الطعام موضوعاً في آنيات كبيرة، عليها الرز وأنواع مختلفة من اللحوم المشوية.

السفير التركي ظهر في الصور وهو يجلس على الأرض لتناول الطعام الذي بدا دسماً، وعلق لاحقاً في حسابه بأن هذا الطعام الذي وصفه بـ"اللذيذ" تسبب في زيادة وزنه كيلوغراماً واحداً.

تغريدة السفير لقيت تفاعلاً واسعاً من قبل العراقيين، بعضهم تناولها بشكل ساخر، خاصة أن الطعام العربي الذي قدم له يتميز بأن طريقة تناوله لا تستخدم فيها الملعقة أو الشوكة بل باليد.

وكان السفير التركي أجرى زيارة مؤخراً إلى محافظة البصرة، والتقى بعدد من المسؤولين والوجهاء فيها، وبحث مواضيع تتعلق بالاستثمار مع رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة.

ويثير السفير في الآونة الاخيرة اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، نظراً لقربه من الشارع وقيامه بجولات في مناطق شعبية.