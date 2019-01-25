على طريقة هيفاء وهبي.. تمتعي بأناقة ارتداء جوارب "FishNet"

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، أمس، بجوارب Fish Net، أو "الشبكة"، وارتدتها على فستان قصير من اللون الكحلي قطيفة، وحذاء كلاسيك له كعب عال، وذلك خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، عرض أزياء "يانين".

وتعتبر جوارب "الشبكة" موضة حالية لموسم 2019، خريف وشتاء، تستمر حتى الصيف، ويمكن ارتداؤها بأكثر من طريقة وفقا لخبراء الموضة، عبر موقع "جوسلي"، و"راشيل" و"كلير"، والجوارب متاحة للبيع أونلاين عبر "إي باي"، و"أمازون"، و"وال مارت"، ويمكن إيجادها في مصر في محلات بيع الجوارب والإكسسوارات وملابس النساء الداخلية.

ويمكن ارتداء جوارب الشبكة القصيرة على "السنيكرز"، والأحذية الرياضية، كما تلائم الفساتين والأحذية الكلاسيك التي لها كعب عال، ومتاح من الجوارب الأسود والأبيض، ويمكن تنسيقها مع لون الحذاء نفسه.

وفيما يخص الجوارب متوسطة الطول فيتم ارتداءها على التنورات القصيرة، التي تصل عند الركبتين، ومتاح منها جوارب "الكولون"، وتكون رائعة أسفل الـ"هوت شورت" وتلائم المصايف، وكذلك تحت السراويل "اليوزد"، والمقطعة من الأمام بشكل كبير، ويمكن تنسيقها كذلك على الفساتين القصيرة، حيث تعطي للقدم مظهرا جذابا.

وفيما يلي أبرز الطرق التي يمكن ارتداء بها جوارب FishNet.

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