ملكة جمال موسكو تنفي الإشاعات حول انفصالها عن ملك ماليزيا السابق

نفت ماريا شاخوفا، المتحدثة باسم ملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا، إشاعة انفصالها عن ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن وكالة أنباء مدينة موسكو، نقلًا عن شاخوفا: "لم يتم التحقق من المعلومات من قبل أي شخص، وما يكتبونه هراء، كلهم يشيرون إلى قناة تلغرام التي كتب فيها (يقولون)، من هو الذي يقول وأين؟".

وكانت وكالات الإعلام ذكرت يوم أمس، 24 يناير الجاري، أن الملك الماليزي السابق السلطان محمد الخامس، البالغ من العمر 49 عامًا، وزوجته ملكة جمال موسكو، أوكسانا فويفودينا، قد شرعا في إجراءات الطلاق بعد شهرين من حفل زفافهما، كما أن موقع "ديلي ميل" البريطاني أجرى تقريرًا طويلًا حول هذا الأمر مستندا للأنباء المنشورة على مواقع روسية، وذكرت هذه الوسائل أيضًا أن السبب في الطلاق هو "برود العلاقة بينهما" والخلافات المتكررة.

ويذكر أن أوكسانا فويفودينا (25 عامًا) كانت قد اعتنقت الإسلام العام الماضي قبل زواجها من الملك (49 عامًا)، الذي أعلن تنازله عن العرش، وأقيمت مراسم زفافهما بدون مشروبات روحية، في 22 نوفمبر 2018، بأحد المنتجعات الفاخرة بضواحي العاصمة الروسية.

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