بالصور| "فستان بينور في الضلمة".. هيفاء وهبي تلفت الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور لها بإطلالة مختلفة، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هيفاء" خلال حضورها عروض الأزياء، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بـ3 فساتين مختلفة، وهم زي من القطيفة قاتم اللون، والذي تميز بأنه ذو أكمام طويلة وغير منقوش، والآخر فسفوري اللون، ما يجعله يضيء في الظلام، والأخير بكتف واحد، ومزود بفتحة جانبية طويلة.

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة على برنامج "لهون وبس"، والمذاع عبر فضائية LBC اللبنانية، مع المذيع هشام حداد، وصرحت من خلاله عن وجود أصدقاء من الرجال المثليين لديها، وقالت: "أنا عندي كتير أصدقاء جايز أي مثليي جنس من الذكور، وينجذبون إلي عادي".

​