ميغان ماركل تسعى إلى التقرّب للملكة إليزابيث من بوابة الموضة

تحتوي خزانة دوقة ساسكس ميغان ماركل، على العديد من الأزياء التقليدية لأشهر المصممين إلى جانب مجموعة ضخمة من المجوهرات، لكن لديها العديد من القطع الأكثر كلاسيكية معلقة في خزانة القصر.

ويعدّ القميص الأبيض القصير ذو الأزرار هو المفضل لديها، وكانت صرحت بذلك حين كانت لا تزال ممثلة في لقاء صحافي أجرته العام 2016 الذي قابلت فيه الأمير هاري، وصرّحت ماركل بأن شأنها شأن الملكة تُفضّل موضة ارتداء درجتين مختلفتين من نفس اللون، وأنها تتحايل على هذه النقطة بتغيير نوعية القماش فقط.

وتنوّعت أزياء ميغان، التي عرفت مؤخرا بنجمة البدلة الرسمية، حسب تلك النصائح، حيث قالت إن أكثر ما يهم الشخص في ما يرتديه هو أن يشعره بالثقة والجمال، وفي رحلة إلى مأوى للحيوانات الضالة سارت ميغان على خطى الملكة الأم إليزابيث الثانية في أزيائها فاختارت فستانا كريمي اللون مع جاكيت كريمي أيضا وزوج من الأحذية وحقيبة من نفس درجات اللون، وعادت بعد ذلك إلى الجينز المعتاد عند خروجها لتناول الغداء مع سكرتيرتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- إطلالة مُميزة لـ "ميغان ماركل" بمُجوهرات "اللؤلؤ النادر"

- ماركل تظهر بإطلالة جذَّابة خلال أوّل زيارة خيريّة لها