كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - إليسا تهنئ حماقي على ألبومه الجديد



هنأت اللبنانية إليسا صديقها محمد حماقي بطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" من خلال تغريدة عبر تويتر. وكتبت إليسا: "عزيزي حماقي مبروك أنت بدأت عام 2019 بأفضل طريقة وبالتأكيد سيكون نجاحك ساحق". يذكر أن إليسا شاركت محمد حماقي لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" وتجمعهما علاقة صداقة قوية.



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