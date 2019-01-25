كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - ماروسيا .. كلبة والمهمة طبيب نفسي - فيديو

أعدت وكالة "سبوتنيك" الروسية تقريرا حول الكلبة "ماروسيا" التي جعلها رجال الإطفاء والإنقاذ في موسكو للاسترخاء.

بدأت "ماريوسا" البالغة من العمر ثلاث سنوات "العمل" في مركز موسكو لمكافحة الحرائق والإنقاذ بعد زيارة واحدة من المحطات مع مالكها، الذي لاحظ ردة فعل الموظفين الإيجابية تجاه وجود الكلبة.

وقال ياروسلاف تشيرنوجوروف، رئيس محطة الإطفاء والإنقاذ إن ماريوسا "طبيبة نفسية مستقلة" لأنها "ببساطة تلطف الأجواء في المركز، لأن ظهور أي حيوان يعطي الاسترخاء العقلي للأشخاص في المحطة".

وتحب الكلبة قضاء بعض الوقت في مركز الإطفاء، خاصة أنها في الصيف تسبح في الخزانات، بينما في الشتاء تحب البقاء في المركز وتأكل وجباتها المفضلة وهي المشمش المجفف والجزر.