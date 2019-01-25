كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - ألبوم حماقي.. ليلى علوي تكشف عن أغنيتها المفضلة

كشفت الفنانة ليلى علوى عن أغنيتها المفضلة في ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد "كل يوم من ده"، والذي طرحه أمس الخميس على موقع يوتيوب.

وقالت "ليلى" من خلال خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع "انستجرام" إن أغنية "ليلى" أعجبتها كثيرا، مضيفة: "الاغنية دي سمعتها من ناس صحابي اتدلعت بيها قوي وبجد أغنية جميلة مبروك الالبوم".

وطرح حماقي ألبومه "كل يوم من ده" بعد غياب أربع سنوات بعد ألبومه الأخير "عمره ما يغيب"، وتصدرت أغنية " من البداية" الألبوم كونها الاغنية الأكثر استماعًا.