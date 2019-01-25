كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - رسميا.. الأمم المتحدة تشكل فريقا للتحقيق في مقتل خاشقجي
أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن كالامارد، المقررة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، ستزور تركيا في 28 يناير - 3 فبراير المقبل، وسيرافقها مسؤولان آخران، هما دوارتي نونو فييرا وهيلينا كينيدي.
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