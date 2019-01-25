كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - ملثم يحمل فأسا يطارد المتسوقين داخل مول تجاري
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل في يده فأسا يطارد عددا من المتسوقين داخل أحد المولات التجارية.
الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدته كاميرات المراقبة في أحد متاجر تسكو في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن حطم الرجل بعض أقسام المحل ثم فرّ هاربًا قبل وصول الشرطة.
وأظهر مقطع الفيديو الرجل الملثم وهو يلوح بالفأس بيده، فيما شوهد عدد من الموظفين والمتسوقين وهم يفرون منه وقد أصابهم الذعر.
الحادث وقع في متجر تسكو بجنوب لندن، الثلاثاء الماضي، والشرطة لا تزال تبحث عن الرجل بعد هروبه، بعدما تضررت بعد أقسام المتجر.
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