كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - زي عندنا.. تعبر طريقا سريعا بتهور للحاق بحافلة - فيديو

ركضت امرأة للحاق بحافلة مسرعة رافضة تركها، فكادت أن تفقد حياتها.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تنتظر المرأة تغير لون إشارة المرور من الأخضر إلى الأحمر في أحد شوارع مدينة لندن، وقررت عبور الطريق، وبعد أخذها أولى خطواتها نحو الطريق تفاجأت بدراجة نارية تطيح بها في الهواء قبل أن تسقط أرضا بقوة.

سجلت كاميرا مراقبة الدراجة النارية الحادث، حيث سقط راكبها أرضا أيضا، ثم نهض للتحقق مما أصاب المرأة ليجدها تنهض دون أي إصابات وتنفض ملابسها ثم تسير مبتعدة وأثناء ذلك أخبرته أنها تريد اللحاق بالحافلة.

لم تصب المرأة بأذى وظهرت تسير سليمة على قدميها بالرغم من قوة الضربة، وقال راكب الدراجة إنها لم تتعرض أيضا لمشكلات كبرى سوى بعض الخدوش.

تفاعل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغضب مع الحادث ووصفوا المرأة بالمتهور لقيامها بذلك من أجل مجرد حافلة.