كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - كوميديا شاب يحول ابنه الرضيع الي رجل .. والنتيجة مضحكة

قرر أب التقاط صور لابنه الرضيع وهو يقوم بأعمال الرجال، والنتيجة أثارت اهتمام مواقع التواصل.

قال الأب: إن ابنه ريان ولد قبل أوانه بـ9 أسابيع وكان وزنه أقل من 1.3 كجم، حيث قضى أكثر من 6 أسابيع في الحضانة. وعندما ولدت ابنته قبل أكثر من عامين التقط صورا لها وهي تمارس الرياضة وأراد أن يفعل نفس الشيء مع ابنه.

لذا بدأ في التقاط الصور لابنه بعد عودته إلى المنزل، وأضاف أن كل صورة استغرقت نحو من 15 إلى 20 دقيقة. في البداية يقوم بتجهيز المشهد بداية من الإضاءة إلى الديكور، ثم يقوم بتثبيت الكاميرا وتساعده زوجته في إمساك ريان حتى يتمكن من وضع يديه وساقيه في مواقع معينة ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تحرير الصورة وتركيب الصور.

بمجرد نشر سلسلة من الصور الطريفة عبر الإنترنت، نالت إعجاب الناس ووجدوها مضحكة.

أصبح ريان الآن طفلا عمره 6 أشهر وأخيرا وصل إلى الوزن المثالي.























