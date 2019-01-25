كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - محاضرة لاسارتي قبل انطلاق التدريبات وانتظام الثلاثي المصاب

لاسارتي

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة قصيرة للاعبين في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة دون راحة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأكد لاسارتي خلال المحاضرة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وانتظم هشام محمد، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وخاض اللاعب تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، واجتاز برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.

وشهد مران الفريق تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس الخميس، إذ اكتفوا بتدريبات بدنية متنوعة؛ للتخلص من الإجهاد والاستعداد بقوة للمباريات القادمة.

كما انتظم باسم علي وجيرالدو دا كوستا في مران الفريق الأحمر، إذ عاد الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة حيث عانى باسم من إجهاد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى جيرالدو من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعبان تدريبات علاجية خلال الفترة الماضية، حيث اجتازا برنامج التأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.