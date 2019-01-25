كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - تركي آل الشيخ يعلن موعد تحديد المدير الفني الجديد لبيراميدز

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي بيراميدز النقاب عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

بيراميدز كان قد تعادل أمام نظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة التاسعة، بنتيجة 3-3، بعد أن أعلن الوزير السعودي عن وجود عقوبات صارمة حال عدم تحقيق الفوز.

وكتب آل الشيخ في بيات مقتضب له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الاعلان عن المدرب النهاردة المساء ان شالله بعد انتهاء الاجتماع".

وأضاف: "مدرب كبير ودولي ودرب اندية ومنتخبات ... لدينا ٣ خيارات جاهزه وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً".

يذكر، أن آل الشيخ قد أعلن عن عقده اجتماعًا مع حسام البدري رئيس النادي، وأحمد حسن المستشار الفني للنادي، وعدد من اللاعبين للاستقرار على الخطة الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن ابراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، وتؤام المدير الفني حسام حسن، قد أعلن استعدادهما للرحيل عقب مباراة الزمالك.