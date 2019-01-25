كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - ميدو عن تكرار تجربة بيراميدز: "حلم أحلم به من زمان"

ميدو

أشاد أحمد حسام (ميدو) لاعب ومدرب الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي أحد السعودي، بتجربة نادي بيراميدز في مصر، مشيرًا إلى أن الدوري المصري سيصبح أقوى إذا انتشرت التجربة.

ويضم بيراميدز الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي بين صفوفه عدد كبير من النجوم المحليين والعالميين، وتعادل مع الزمالك مساء أمس الخميس في مباراة مثيرة بنتيجة 3-3.

وقال ميدو في تصريح مقتضب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تخيلوا لو ٤ أو ٥ مستثمرين اجانب و ٣ أو ٤ مستثمرين مصريين سخنوا واشتروا أندية مصرية".

وأضاف: "وبقا فيه ٥ أندية كمان زي بيراميدز! و٣٠ ماتش في الموسم زي ماتش امبارح والجمهور ملى المدرجات تاني".

واختتم: "وبقا عندنا نظام وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه!! حلم بحلم بيه من زمان لان دورينا عريق يستحق الحلم".