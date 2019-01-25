كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - برشلونة يجمد مفاوضاته مع رابيو

رابيو

لم يُحسم مصير الفرنسي أدريان رابيو مع ناديه باريس سان جيرمان بعد، وسط تكهنات بإمكانية مغادرة اللاعب خلال انتقالات الشتاء الجارية، والتي تنتهي بنهاية شهر يناير.

وارتبط لاعب الوسط الفرنسي بتحرك محتمل لبرشلونة الإسباني، لكن بمجرد توقيعالبارسا مع فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام، تم تجميد المفاوضات بين الطرفين.

وتوضح صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، أنه منذ وفاة جدة رابيو، لم يحدث اتصال بين البلوجرانا واللاعب، مؤكدة أن برشلونة ليس في عجلة من أمره بشأن تلك الصفقة.

ويفيد التقرير أن رابيو لا يعتزم المغادرة في يناير، على الرغم من تدهور العلاقة مع إدارة ناديه، والتي استبعدته من خوض المباريات لنهاية الموسم إلى جانب جعله يخوض التدريبات مع الفريق الرديف.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، والمتوقع بقاء اللاعب في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده، ومن ثم سيكون التحرك للبارسا.

الجدير بالذكر أن نادي توتنهام الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني يتنافسان بقوة لضم رابيو قبل غلق نافذة انتقالات الشتاء الجارية، ويمكنك قراءة مزيد من التفاصيل عبر الرابط.