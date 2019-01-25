كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:29 مساءً - يوفنتوس يفاضل بين 4 مدافعين لتعويض رحيل بن عطية

مهدي بن عطية

يستعد مهدي بن عطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي لترك السيدة العجوز في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري.

وأجرى وكلاء اللاعب اتصالاً جديدًا مع فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي، أمس وأكدوا رغبة بن عطية في مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن.

بن عطية حاليًا لا يشارك للإصابة، ولكن عودته إلى المشاركة مع البيانكونيري في هذه المرحلة غير مرجحة.

ووفقاً لـ "سكاي سبورت"، عرض نادي الدحيل القطري على يوفنتوس مبلغ 15 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب (8 ملايين يورو بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كمكافآت).

ويحاول يوفنتوس إقناع بن عطية بالبقاء في النادي حتى نهاية الموسم، لكن باراتيتشي يفكر بالفعل في التخطيط لضم بديله.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نجم لاتسيو مارتن كاسيريس يقترب من العودة إلى تورينو.

كان من المفترض أن ينتقل مدافع الأوروجواي إلى الصين من لاتسيو لكن يوفنتوس على وشك التوصل إلى اتفاق لضمه.

أسماء أخرى في جدول أعمال باراتيتشي، كمارتن سكرتل، مدافع ليفربول السابق، ويفيد التقرير أن إدارة البيانكونيري ستجتمع مع وكلائه اليوم.

وهناك اهتمام أيضًا من اليوفي بإيفانوفيتش مدافع زينت سان بطرسبرج الروسي.

وأختتم التقرير مشيرًا إلى أن يوفنتوس أبدى اهتمامه كذلك بأندرياس كريستنسن من تشيلسي، لكن البلوز عرضوا تيم كاهيل على اليوفي، لكن إدارة البيانكونيري غير مهتمة بضمه.