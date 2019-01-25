انت الان تتابع تفاصيل خبر "محمد" يغلب "لوكاس" في صراع أسماء المواليد بعاصمة النرويج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 02:20 مساءً - أعلن مكتب الإحصاء النرويجي أن اسم "محمد" هو الاسم الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور في العاصمة أوسلو لعام 2018، للمرة العاشرة على التوالي.

جاء ذلك في تقرير نشره المكتب أمس الخميس، موضحاً أن اسم "محمد" تصدر قائمة أكثر الأسماء شيوعاً بين المواليد الذكور في أوسلو، للعام الماضي.

وأشار إلى احتفاظ اسم "محمد" بالصدارة منذ 10 أعوام، تلاه "لوكاس"، ثم "فيليب"، و"نواه"، و"أوليف"، خلال نفس العام.

يشار إلى أن "محمد" يعد الاسم الأكثر اختياراً في مدينة مالمو السويدية خلال 2017، وحل في المرتبة العاشرة بقائمة الأسماء الأكثر شهرة في إنجلترا وويلز في نفس العام.

ويبلغ عدد سكان النرويج من المسلمين ما يقارب 3.7% (250 ألفاً) من عدد السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.

وفي أوكتوبر 2018 قالت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية : "إن اسم نبي الإسلام محمد "صلَّى الله عليه وسلَّم" هو الأكثر شيوعاً ووفرة في العالم، حيث إن ما يقرب من 150 مليون شخص يحمل هذا الاسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم محمد في باكستان والهند وبنغلاديش الأوفر، كما انتشر في تركيا وفي البوسنة وفي الصحراء بأفريقيا وفي إيران وأفغانستان بألفاظ مختلفة، وكل هذا مشتق من اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام.