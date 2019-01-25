ريهام حجاج تكشف موعد حفل زفافها من محمد حلاوة

ردت الفنانة ريهام حجاج، على سؤال أحد متابعيها، الذي جاء عبر صفحتها على موقع "الإنستجرام"، بشأن إذا كانت ستقيم حفل زفاف من رجل الأعمل محمد حلاوة.

وقالت ريهام حجاج خلال تعليقها بأنها ستقيم حفل زفافها عقب انتهائها من تصوير مسلسلها "كارمن"، حيث جاء السؤال من خلال حساب يحمل اسم "فرح أحمد": "أنت ليه معملتيش فرح يا ريهام ولبستي فستان أبيض واتصورتي"، لترد عليها ريهام: "بعد ما أخلص تصوير إن شاء الله".

وتصور الفنانة الشابة ريهام حجاج، أولى الأعمال الدرامية التي حصلت فيها على دور البطولة المطلقة وهو مسلسل "كارمن"، ومن المنتظر عرضه قريبًا على شاشة قناة "cbc".

والعمل من تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوي، عبير منير.

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