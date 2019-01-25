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نشرت الفنانة رانيا يوسف، إجاباتها على تساؤلات الجمهور لها، عبر خاصية "أستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ورصد "هن" أبرز إجابات "رانيا"، نعرضها خلال النقاط التالية:-
1- "أنا مش أهلاوية ولا زملكاوية، ومليش في الكورة، بس بشجع منتخب بلدي".
2- "فيلم (رأس شيطان) هو عملي الفني المقبل".
3- "لحد دلوقتي مفيش جزء تاني من مسلسل كإنه إمبارح".
4- "الحمد لله.. أنا راضية عن الأعمال اللي بعملها".
5- "هعمل مقابلات مع الفانز قريب".
6- "أنا شايفة نفسي قوية ومبحبش الضعف.. أسترونج إندبندنت وومان".
7- "الـ5 أشياء التي أتمنى حدوثهم في 2019، هم: الصحة والستر (يخليلي بناتي)، وراحة البال، وربنا يحفظ بلدي".
8- "الممثل الشاطر يعمل أي دور، حتى لو جدة".
9- "أتمنى أعمل دور ملكة فرعونية".
10- "سر جمال أي شخص الرضا بحياته.. وأنا راضية".
11- "أتولد في القاهرة.. مصر الجديدة".
12- "أكتر فيلم شاركت فيه وبحبه هو (الزهايمر) وكمان (واحد صحيح)، وأكتر عمل مبحبوش (أرض النعام)".
13- "أعمالي المفضلة: (أفراح القبة)، و(موجة حارة)، و(أهل كايرو)".
14- "بحتفظ بكل الفساتين اللي بلبسها في دولابي".
15- "حكمتي في الحياة: أفعل ما تشاء وأتركهم يفهمونك كما يريدون".
يشار إلى أن رانيا يوسف نشرت منذ 4 أيام: "مستنية كل أسئلتكم على هاشتاج #askrania"، متابعة: "هجاوب عليها كلها خلال أيام"، والتي أرفقتها بصورة لها بفستان أبيض "ماكسي" مكشوف الظهر، مع شعر مموج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رانيا يوسف ترد على أسئلة متابعيها: "هعمل مقابلات مع الفانز قريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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