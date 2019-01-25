كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - مائة خبر النهاردة تقراها في دقيقة
جمعها : حمادة غالى
▪حدث في مثل هذا اليوم.. قيام ثورة 25 يناير
▪اليوم.. وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بالإمارات
▪اليوم.. الدنمارك تتحدى فرنسا في نصف نهائي مونديال العالم لكرة اليد
▪اليوم.. أرسنال يصطدم بمانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي
▪ اليوم.. انطلاق برنامج سهرانين لأمير كرارة
▪ اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح
▪اليوم.. إقلاع أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي
▪اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح
▪اليوم.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي
▪اليوم.. فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية
▪اليوم.. كوريا الجنوبية تتحدى قطر في ربع نهائي كأس آسيا
▪اليوم.. ماراثون وعروض فنية احتفالا بعيد الشرطة فى بنى سويف
▪اليوم.. الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير
▪غدا.. وزير الشباب يناقش رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية بطنطا..
▪ غدًا.. حفل توقيع رواية جو العظيم بمعرض الكتاب
▪رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك 30 مارس في برج العرب دون جمهور
▪ أهالي شهداء الشرطة في عيدهم: مؤمنين بقضاء الله وفخورين بهم
▪ الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة
▪تتويج نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال بنيويورك للاسكواش
▪نشرة أخبار البرلمان.. مكافحة الإرهاب الأبرز على طاولة القمة المصرية الفرنسية.. وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات
▪ انطلاق أول برنامج تأهيل للقيادات النسائية في الشرق الأوسط
▪البرلمان يجهز لاستقبال الفرعون المصري.. سويلم يرتب لتكريم محمد صلاح فى الجلسة العامة.. ونواب: سيكون له مردود إيجابي على الأجيال المقبلة
▪ فيفا يعاقب الحكم السابق تشيبو بالإيقاف مدى الحياة لحصوله على رشاوى
▪ سفير تشاد في معرض الكتاب يدعو مصر للاستثمار بدولته
▪ جريدة الأسبوع | سقوط شبكة دعارة لليلة بـ 1000 جنيه بشارع الهرم
▪ تركي منتقداً حسام حسن: هل تخترع كرة قدم؟ لماذا لم تشرك لاعبين بملايين الدولارت
▪ تركي آل الشيخ يكشف عن عرضه الرسمي للزمالك.. استهداف طارق حامد
▪ بعد تعادل فريقه.. تركي آل شيخ: قلت هشجع الزمالك في المباراة وبيراميدز لم يخيب آملي
▪ عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا
▪ حماس تدين محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي مادورو
▪ السعودية تؤكد دعمها أمن واستقرار السودان
▪ برلين تقر عطلة رسمية في الثامن من مارس احتفالا بيوم المرأة
▪ اليونيفل تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني
▪ الأجهزة الأمنية بمطروح تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد إحدى القبائل
▪ أبو عيانة: جمال حمدان اختلف مع السادات لكنه احتفى بنصر أكتوبر
▪ خالد أبو بكر: مابشوفش فرق تانية غير الأهلي
▪ مصرع سيدتين في حادث تصادم مروع بمنشأة ناصر
▪ سفير تشاد: جميع الدول في حاجة مُلحة للاستثمار في الفكر
▪ تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل
▪ وزيرة الثقافة الألمانية تشكو من تراجع قيمة الفن
▪ مسؤول أممي: المناخ المشحون سياسيا يعرقل حل قضية الهجرة بالاتحاد الأوروبي
▪ عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا
▪ مادورو يرحب بالحوار مع المعارضة في فنزويلا
▪ مادورو يتعهد بالتمسك بالسلطة فى فنزويلا
▪ ماريوسا.. كلبة تعمل طبيبة نفسية في روسيا..
▪ تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام
▪ ارتفاع عدد قتلى انفجار أنبوب نفط بالمكسيك إلى 99 شخصًا
▪ فيديوجراف.. تشرشل .. أشهر رئيس وزراء في العالم ومخترع علامة النصر
▪ النيابة تطلب التحريات حول ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب فى الهرم
▪ حصة كردستان تعود إلى ميزانية العراق في 2019
▪ سفير فنزويلا بموسكو: كاراكاس لن تتخذ أي إجراء ضد الدبلوماسيين الأمريكيين
▪ دستورية الإطاحة بمادورو فنزويلا.. ذريعة أمريكا أم حق للشعب؟
▪ محمود الضبع يختتم ورشة عمل الذكاءات المتعددة وأساليب التفكير
▪ سعر الـ أبلكيشن من 20 لـ50 جنيه.. أهل مصر تكشف بيزنس شركات التوظيف والتلاعب بأحلام الشباب
▪ برنامج حالة يناقش رواية أحلام شمس بـ الثقافية الأحد
▪ الجمعة 25 -1-2019 | مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد
▪ هكذا علق قادة الاحتلال على رفض حماس استلام المنحة القطرية
▪ محافظ أسيوط يشهد إحتفالية الثقافة والشباب والرياضة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
▪ بعد فستان رانيا يوسف.. شانيل تثير الجدل بفستان زفاف مايوه..
▪ زيادة معدلات البيع..أرقام إيجابية يؤكدها رئيس هيئة الكتاب لـ معكم
▪ الشاب خالد يعلن: دويتو مع تامر حسني قريبا..
▪ ألبوم حماقي ٢٠١٩.. أغنية البداية تتخطى نصف مليون مشاهدة في ساعات..
▪ اقرا الحادثة.. أهالى البساتين يروون تفاصيل محاولة اغتصاب مسيحية وسقوط شبكة دعارة لليلة بـ 1000 جنيه.. وحكاية أب قتل ابنه لسوء سلوكه وحفل زفاف بـ قسم شرطة
▪ اعتذار عفت ورقية السادات عن حضور ندوة بمعرض الكتاب
▪ فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية
▪ دراسة بـ إعلام الأزهر تكشف أساليب ووسائل الاتصال بالمؤسسات الإسلامية فى إستراليا
▪ الضنا غالي.. الإهمال الطبي ينهي حياة ياسين .. أهل مصر تكشف تفاصيل واقعة مستشفى غير مرخصة بمدينة السلام
▪ أحمد عايد ضيفًا بـ سبع كلمات زرقاء على الثقافية الأحد المقبل
▪ تكريم خاص لفريق عمل فيلم 122 في باكستان
▪ لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة..شروط وطرق الاشتراك بحضانات وزارة التضامن
▪ سلوى خطاب في لقاء خاص بمعرض القاهرة للكتاب
▪ طارق علام: كلمة شهيد اختفت بعد حرب أكتوبر
▪ شاهد..شيرين رضا: أنا زملكاوية جدا..وعادي يكون الراجل بكرش
▪ أحمد جمال: غنيت في فنادق بالإمارات علشان الفلوس.. وسمعت كلام وجعني
▪ فنون مصر تتعاقد مع عمرو يوسف على مسلسل لرمضان المقبل
▪ أحمد جمال: أغنية توكلت على الله لا علاقة لها بخطوبتى..
▪ مجلة عسكرية: قطر تستعد لاستلام صفقة أسلحة فرنسية
▪ عميدة آداب عين شمس تتفقد أنشطة الطلاب المتطوعين بمعرض الكتاب
▪ الشاب خالد: انطلقت من مصر إلى العالمية.. ومصر هتفضل حبي
▪ شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية جديدة..
▪ الأحد.. الاستثمار في جنوب السودان ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى
▪ مدرب حراس المنتخب الأوليمبي: رحم الله شهداء الشرطة في عيدهم
▪ اللواء محمود علام: رجال الشرطة باقون على العهد في الدفاع عن الوطن
▪ حمادة صدقي: مصر ستظل قوية برجالها المخلصين
▪ انخفاض أسعار السيارات المجمعة 50%
▪ البدري يتحدث عن مصير حسام حسن ومتعة فرجاني ساسي
▪ «الشيوخ الأمريكي» يرفض قرار إنهاء الإغلاق الحكومي
▪ القبض على عاطلين هاربين من 39 حكما قضائيا فى الإسماعيلية
▪ شقيقة الشهيد عمر مجدي تكشف تفاصيل آخر زيارة له
▪ ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة
▪ الأردن: حل الدولتين هو السبيل للسلام في المنطقة
▪ اليوم.. 4 أطفال موهوبين يشاركون فى ورشة الحكى العصفور الآزرق بمعرض الكتاب
▪ للمشردين ربُ يحميهم .. مجدي السجين التائب بالإسكندرية: 8 سنوات بانام على عربية كارو في الشارع
▪ عادل إمام يعود إلى المسرح بعد انقطاع.. ما علاقة آل الشيخ؟
▪ بسام الشماع: ارتفاع أسعار الكتب شئ طبيعي
▪ شاهد.. أحمد جمال يغني لعمرو دياب
▪ كلية بنات عين شمس تحتفل بانتهاء الفصل الدراسي الأول
▪ خليها تصدي تقدم بلاغا على الهواء للرقابة الإدارية ضد مافيا السيارات
▪ وزيرة أمريكية تفاجئ الحاضرين في مؤتمر بدخولها بـ كرسي متحرك
▪ ماكرون في القاهرة للمرة الأولى.. ونواب فرنسا تحت قبة البرلمان المصرى..باشات: مكافحة الارهاب الابرز خلال المحادثات.. وبرلمانية: القمة ناتجة عن رغبة الدولة الاوروبية في توطيد العلاقات مع القاهرة
▪ السعودية تنظم مهرجانا لمصارعة الثيران
▪ رغم ارتفاع المخزون.. النفط الأمريكي يصعد 1% بدعم اضطرابات فنزويلا
▪ أمريكا تبدأ إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك .. غدا
▪ اتفاقية تعاون بين مكافحة المنشطات ومراكز أمستردام للعلاج الطبيعي
▪ فرقة رواد شبرا للفنون الشعبية تحيي احتفالا بأعياد الشرطة في نويبع
▪ محمد إمام يبحث عن وجوه جديدة لمسلسل هوجان
▪ نائب كفر الشيخ يعلن موافقة النقل على تطوير محطة قطار كوم الحجنة
▪ محافظ أسيوط يطمئن على وكيل الصحة عقب إصابته باختناق غاز
▪ بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتابع احتفالات المواطنين بالعيد القومي
▪ جامعة عين شمس تشارك في معرض الكتاب
▪ هواوي تطلق أول رقاقة لشبكات الجيل الخامس
▪ سلوى خطاب تتفاعل مع الجماهير في بث مباشر بمعرض الكتاب
▪ أحمد الفضالي: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي ستحدث نهضة بالقارة
▪ محافظ القليوبية يعقد اجتماع لمناقشة تطوير المرور بالمحافظة
▪ رئيس الجمعية المشتركة بقليوب: البرتقال المصري يتم تصديره للخارج بسعر 14 جنيهًا
▪ سلوى خطاب: دور عزيزة في مسلسل سجن النساء له ظروف
▪ أزمة فنزويلا تصعد بـ الذهب الأسود
▪ نجم سموحة ينتقل إلي نادي جنت البلچيكي
▪ حسين الشحات عن هدفه فى مصر المقاصة: مكنش ينفع احتفل بيه
▪ بعد تصريحات محافظ البنك المركزي عن مرونة الجنيه.. في س. ج تعرف على ملامح تراجعه خلال المرحلة المقبلة
▪ تقارير تثبت تورط مسؤولي باركليز قطر في قضية رشاوى
▪ مقتل راقصة تركية على يد والدها بطريقة بشعة
▪ الكونغرس يطلب من دويتشه بنك الألماني معلومات عن ترامب
▪ بعد سب حكم مباراة الزمالك وبيراميدز.. العقوبة تنتظر حسام حسن
▪ واشنطن تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع في فنزويلا
▪ محسن محيي الدين: أبدأ تصوير قمر هادي الأسبوع المقبل
▪ ثاني العالم في كمال الأجسام للناشئين: رامي السبيعي مثلي الأعلى..
▪ إيهود باراك يدعو المعارضة الإسرائيلية للتوحد للإطاحة بنتنياهو من منصبه
▪ 73 شركة مصرية تنافس 3500 عارض فى فروت لوجيستكا بألمانيا
▪.. «جنى فتحي زين العابدين» مديرة مشروع «غذائي» وليست متسولة كما ظلمها «نشطاء فيس بوك» .. متفوقة في الدارسة وحاصلة على 99% .. والدة الفتاة المجتهدة تكشف الحقيقة كاملة
▪ «إهانة وضرب».. عامل يذبح زوج شقيقته في القليوبية
▪ جريدة الأسبوع | تويتر يصنع أداة جديدة لمكافحة سرقة التدوينات
▪ جريدة الأسبوع | اكتشاف أول هاتف في العالم بدون أزرار أو منافذ..
▪ بعد جدل حوله .. تعرف على خطاب حالة الاتحاد في أمريكا
▪ وزير الخارجية الألماني: ندعم جوايدو في أزمة فنزويلا
▪ إيه الفسق ده .. مصلون يمنعون فرقة فنون شعبية من أداء عروضها بمعرض الكتاب
▪ اعتقال 3 من «الأحداث» في تشاجر مع الشرطة البرتغالية بسبب العنصرية
▪ عضو المجلس المحلي: الدين في مصر متفرد لأن المسيحية والاسلام أخذا بصمة الفراعنة
▪ بعد وفاة آخر في السجن.. الإفراج عن داعية سعودي معتقل
▪ حديث الشاهد عن الديمقراطية بدافوس يثير حفيظة التونسيين
▪ التخطيط: مصر في المرتبة 117 بمؤشر الفساد..وهذه هي مستهدفات برنامج الحكومة
▪ رياح محملة بالأتربة وشديد البرودة ليلا…
▪ صورة.. محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن فى كواليس لص بغداد
▪ وزير خارجية فنزويلا: الولايات المتحدة تدعم الانقلابات بأمريكا اللاتينية
▪ رامي مالك يتصدر غلاف Vanity Fair بعد ترشحه للأوسكار..
▪ أحمد جمال: خطيبتي لجأت إلى خدعة لتجنب المعاكسات..
▪ أسامة كمال: الرئيس السيسي عنده ثقة كبيرة بنفسه
▪ التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الأسرى الفلسطينيين وإدارة معتقل عوفر الإسرائيلي
▪ الشرطة اليونانية تطلق قنابل غاز لتفريق محتجين على اتفاق مقدونيا
▪ تجار السيارات: بعض التوكيلات خفضت 100 ألف جنيه من السعر
▪ شاهد.. مركب جديد ينقذ 70% من محصول القمح ويقضى على الحشائش القاتلة
▪ سفير هولندا بالقاهرة: الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات المصرية الهولندية
▪ أمن المطار يلقى القبض على 36 هاربا من تنفيذ 47 حكما قضائيا خلال حملة أمنية
▪ هزة أرضية قوتها 3.6 ريختر تضرب شمال فلسطين
▪ عن لقاء الزمالك وبيراميدز.. ساويرس: أحلى ماتش في الدوري
▪ «التموين» تبحث مع «الزراعة» هذا الأمر الهام
▪ بعد إحالته للجنايات.. حكاية طالب قتل جده وأشعل النار في جثته لسرقته
▪ رابطة الدوري تزيد متاعب اتحاد الجزائر
▪ إسماعيل يوسف: شخصية الزمالك هي عامل الحسم في المباريات
▪ وزير خارجية الأردن : حل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو السبيل للسلام في المنطقة
▪ 26 قتيلا جراء الاضطرابات في فنزويلا منذ الإثنين
▪ لجنة حكومية سودانية تعلن ارتفاع قتلى الاحتجاجات لـ29 شخصًا
▪ المرصد الفنزويلي: 26 قتيلا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ الإثنين الماضي
▪ ليبي يعلن انتهاء مسيرته مع منتخب الصين
▪ موعد فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي) .. شروط ورابط التقديم
▪ أسامة كمال: فندق مصري ينتصر على سائحين ادعيا إصابتهما بالتسمم
▪ بابا نويل حرامي السيارات لهذا السبب..
▪ مستقبل وطن بكفر الشيخ يجمل البرلس بالأشجار المثمرة..
▪ مكتب لـ خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي لحزب الوفد
▪ تجار السيارات: التوكيلات خفضت أسعارها مرتين.. ونتوقع مرة ثالثة
▪ ديانا كرزون: مقدرش استغنى عن مصر وبحب أغاني العندليب ووردة..
▪ شيماء سيف لـ حماقي: مبروك على الألبوم
▪ ملابسات حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار بضحايا 11 شخص و20 مصابا.. محافظ البحيرة يوجه بصرف اعانات للمتوفين وتوفير العلاج للمصابين.. صور
▪ بعد التعادل مع بيراميدز .. الزمالك راحة غدا استعدادا للمقاصة
▪ عضو مجلس البيطريين: قانون الطب البيطري يدعم المهنة
▪ التحريات حول تعدي أب جنسيا على ابنته بالغربية: تزوجت عرفيا وهي طفلة
▪ رقم مميز لمدافع ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا
▪ السيطرة على حريق ضخم في محل تجاري بدمياط
▪ أسامة كمال: السيسي مش على راسه بطحة وعنده ثقة كبيرة بنفسه
▪ نجاة نائب رئيس جامعة بنى سويف من احتراق سيارتها
▪. الملحق الثقافي السعودي: عدد زوار جناحنا بمعرض الكتاب العام الماضي مليون شخص
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.