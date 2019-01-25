كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - مائة خبر النهاردة تقراها في دقيقة

جمعها : حمادة غالى

▪حدث في مثل هذا اليوم.. قيام ثورة 25 يناير

▪اليوم.. وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بالإمارات

▪اليوم.. الدنمارك تتحدى فرنسا في نصف نهائي مونديال العالم لكرة اليد

▪اليوم.. أرسنال يصطدم بمانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

▪ اليوم.. انطلاق برنامج سهرانين لأمير كرارة

▪ اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح

▪اليوم.. إقلاع أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي

▪اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى محافظات الجيزة والبحيرة ومرسى مطروح

▪اليوم.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي

▪اليوم.. فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية

▪اليوم.. كوريا الجنوبية تتحدى قطر في ربع نهائي كأس آسيا

▪اليوم.. ماراثون وعروض فنية احتفالا بعيد الشرطة فى بنى سويف

▪اليوم.. الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

▪غدا.. وزير الشباب يناقش رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية بطنطا..

▪ غدًا.. حفل توقيع رواية جو العظيم بمعرض الكتاب

▪رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك 30 مارس في برج العرب دون جمهور

▪ أهالي شهداء الشرطة في عيدهم: مؤمنين بقضاء الله وفخورين بهم

▪ الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

▪تتويج نور الشربيني بلقب بطولة الأبطال بنيويورك للاسكواش

▪نشرة أخبار البرلمان.. مكافحة الإرهاب الأبرز على طاولة القمة المصرية الفرنسية.. وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات

▪ انطلاق أول برنامج تأهيل للقيادات النسائية في الشرق الأوسط

▪البرلمان يجهز لاستقبال الفرعون المصري.. سويلم يرتب لتكريم محمد صلاح فى الجلسة العامة.. ونواب: سيكون له مردود إيجابي على الأجيال المقبلة

▪ فيفا يعاقب الحكم السابق تشيبو بالإيقاف مدى الحياة لحصوله على رشاوى

▪ سفير تشاد في معرض الكتاب يدعو مصر للاستثمار بدولته

▪ جريدة الأسبوع | سقوط شبكة دعارة لليلة بـ 1000 جنيه بشارع الهرم

▪ تركي منتقداً حسام حسن: هل تخترع كرة قدم؟ لماذا لم تشرك لاعبين بملايين الدولارت

▪ تركي آل الشيخ يكشف عن عرضه الرسمي للزمالك.. استهداف طارق حامد

▪ بعد تعادل فريقه.. تركي آل شيخ: قلت هشجع الزمالك في المباراة وبيراميدز لم يخيب آملي

▪ عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا

▪ حماس تدين محاولة الانقلاب على الرئيس الفنزويلي مادورو

▪ السعودية تؤكد دعمها أمن واستقرار السودان

▪ برلين تقر عطلة رسمية في الثامن من مارس احتفالا بيوم المرأة

▪ اليونيفل تحتج على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني

▪ الأجهزة الأمنية بمطروح تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد إحدى القبائل

▪ أبو عيانة: جمال حمدان اختلف مع السادات لكنه احتفى بنصر أكتوبر

▪ خالد أبو بكر: مابشوفش فرق تانية غير الأهلي

▪ مصرع سيدتين في حادث تصادم مروع بمنشأة ناصر

▪ سفير تشاد: جميع الدول في حاجة مُلحة للاستثمار في الفكر

▪ تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل

▪ وزيرة الثقافة الألمانية تشكو من تراجع قيمة الفن

▪ مسؤول أممي: المناخ المشحون سياسيا يعرقل حل قضية الهجرة بالاتحاد الأوروبي

▪ عقوبات أمريكية ضد مليشيات تدعمها إيران في سوريا

▪ مادورو يرحب بالحوار مع المعارضة في فنزويلا

▪ مادورو يتعهد بالتمسك بالسلطة فى فنزويلا

▪ ماريوسا.. كلبة تعمل طبيبة نفسية في روسيا..

▪ تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام

▪ ارتفاع عدد قتلى انفجار أنبوب نفط بالمكسيك إلى 99 شخصًا

▪ فيديوجراف.. تشرشل .. أشهر رئيس وزراء في العالم ومخترع علامة النصر

▪ النيابة تطلب التحريات حول ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب فى الهرم

▪ حصة كردستان تعود إلى ميزانية العراق في 2019

▪ سفير فنزويلا بموسكو: كاراكاس لن تتخذ أي إجراء ضد الدبلوماسيين الأمريكيين

▪ دستورية الإطاحة بمادورو فنزويلا.. ذريعة أمريكا أم حق للشعب؟

▪ محمود الضبع يختتم ورشة عمل الذكاءات المتعددة وأساليب التفكير

▪ سعر الـ أبلكيشن من 20 لـ50 جنيه.. أهل مصر تكشف بيزنس شركات التوظيف والتلاعب بأحلام الشباب

▪ برنامج حالة يناقش رواية أحلام شمس بـ الثقافية الأحد

▪ الجمعة 25 -1-2019 | مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

▪ هكذا علق قادة الاحتلال على رفض حماس استلام المنحة القطرية

▪ محافظ أسيوط يشهد إحتفالية الثقافة والشباب والرياضة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

▪ بعد فستان رانيا يوسف.. شانيل تثير الجدل بفستان زفاف مايوه..

▪ زيادة معدلات البيع..أرقام إيجابية يؤكدها رئيس هيئة الكتاب لـ معكم

▪ الشاب خالد يعلن: دويتو مع تامر حسني قريبا..

▪ ألبوم حماقي ٢٠١٩.. أغنية البداية تتخطى نصف مليون مشاهدة في ساعات..

▪ اقرا الحادثة.. أهالى البساتين يروون تفاصيل محاولة اغتصاب مسيحية وسقوط شبكة دعارة لليلة بـ 1000 جنيه.. وحكاية أب قتل ابنه لسوء سلوكه وحفل زفاف بـ قسم شرطة

▪ اعتذار عفت ورقية السادات عن حضور ندوة بمعرض الكتاب

▪ فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

▪ دراسة بـ إعلام الأزهر تكشف أساليب ووسائل الاتصال بالمؤسسات الإسلامية فى إستراليا

▪ الضنا غالي.. الإهمال الطبي ينهي حياة ياسين .. أهل مصر تكشف تفاصيل واقعة مستشفى غير مرخصة بمدينة السلام

▪ أحمد عايد ضيفًا بـ سبع كلمات زرقاء على الثقافية الأحد المقبل

▪ تكريم خاص لفريق عمل فيلم 122 في باكستان

▪ لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة..شروط وطرق الاشتراك بحضانات وزارة التضامن

▪ سلوى خطاب في لقاء خاص بمعرض القاهرة للكتاب

▪ طارق علام: كلمة شهيد اختفت بعد حرب أكتوبر

▪ شاهد..شيرين رضا: أنا زملكاوية جدا..وعادي يكون الراجل بكرش

▪ أحمد جمال: غنيت في فنادق بالإمارات علشان الفلوس.. وسمعت كلام وجعني

▪ فنون مصر تتعاقد مع عمرو يوسف على مسلسل لرمضان المقبل

▪ أحمد جمال: أغنية توكلت على الله لا علاقة لها بخطوبتى..

▪ مجلة عسكرية: قطر تستعد لاستلام صفقة أسلحة فرنسية

▪ عميدة آداب عين شمس تتفقد أنشطة الطلاب المتطوعين بمعرض الكتاب

▪ الشاب خالد: انطلقت من مصر إلى العالمية.. ومصر هتفضل حبي

▪ شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية جديدة..

▪ الأحد.. الاستثمار في جنوب السودان ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

▪ مدرب حراس المنتخب الأوليمبي: رحم الله شهداء الشرطة في عيدهم

▪ اللواء محمود علام: رجال الشرطة باقون على العهد في الدفاع عن الوطن

▪ حمادة صدقي: مصر ستظل قوية برجالها المخلصين

▪ انخفاض أسعار السيارات المجمعة 50%

▪ البدري يتحدث عن مصير حسام حسن ومتعة فرجاني ساسي

▪ «الشيوخ الأمريكي» يرفض قرار إنهاء الإغلاق الحكومي

▪ القبض على عاطلين هاربين من 39 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

▪ شقيقة الشهيد عمر مجدي تكشف تفاصيل آخر زيارة له

▪ ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة

▪ الأردن: حل الدولتين هو السبيل للسلام في المنطقة

▪ اليوم.. 4 أطفال موهوبين يشاركون فى ورشة الحكى العصفور الآزرق بمعرض الكتاب

▪ للمشردين ربُ يحميهم .. مجدي السجين التائب بالإسكندرية: 8 سنوات بانام على عربية كارو في الشارع

▪ عادل إمام يعود إلى المسرح بعد انقطاع.. ما علاقة آل الشيخ؟

▪ بسام الشماع: ارتفاع أسعار الكتب شئ طبيعي

▪ شاهد.. أحمد جمال يغني لعمرو دياب

▪ كلية بنات عين شمس تحتفل بانتهاء الفصل الدراسي الأول

▪ خليها تصدي تقدم بلاغا على الهواء للرقابة الإدارية ضد مافيا السيارات

▪ وزيرة أمريكية تفاجئ الحاضرين في مؤتمر بدخولها بـ كرسي متحرك

▪ ماكرون في القاهرة للمرة الأولى.. ونواب فرنسا تحت قبة البرلمان المصرى..باشات: مكافحة الارهاب الابرز خلال المحادثات.. وبرلمانية: القمة ناتجة عن رغبة الدولة الاوروبية في توطيد العلاقات مع القاهرة

▪ السعودية تنظم مهرجانا لمصارعة الثيران

▪ رغم ارتفاع المخزون.. النفط الأمريكي يصعد 1% بدعم اضطرابات فنزويلا

▪ أمريكا تبدأ إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك .. غدا

▪ اتفاقية تعاون بين مكافحة المنشطات ومراكز أمستردام للعلاج الطبيعي

▪ فرقة رواد شبرا للفنون الشعبية تحيي احتفالا بأعياد الشرطة في نويبع

▪ محمد إمام يبحث عن وجوه جديدة لمسلسل هوجان

▪ نائب كفر الشيخ يعلن موافقة النقل على تطوير محطة قطار كوم الحجنة

▪ محافظ أسيوط يطمئن على وكيل الصحة عقب إصابته باختناق غاز

▪ بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتابع احتفالات المواطنين بالعيد القومي

▪ جامعة عين شمس تشارك في معرض الكتاب

▪ هواوي تطلق أول رقاقة لشبكات الجيل الخامس

▪ سلوى خطاب تتفاعل مع الجماهير في بث مباشر بمعرض الكتاب

▪ أحمد الفضالي: رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي ستحدث نهضة بالقارة

▪ محافظ القليوبية يعقد اجتماع لمناقشة تطوير المرور بالمحافظة

▪ رئيس الجمعية المشتركة بقليوب: البرتقال المصري يتم تصديره للخارج بسعر 14 جنيهًا

▪ سلوى خطاب: دور عزيزة في مسلسل سجن النساء له ظروف

▪ أزمة فنزويلا تصعد بـ الذهب الأسود

▪ نجم سموحة ينتقل إلي نادي جنت البلچيكي

▪ حسين الشحات عن هدفه فى مصر المقاصة: مكنش ينفع احتفل بيه

▪ بعد تصريحات محافظ البنك المركزي عن مرونة الجنيه.. في س. ج تعرف على ملامح تراجعه خلال المرحلة المقبلة

▪ تقارير تثبت تورط مسؤولي باركليز قطر في قضية رشاوى

▪ مقتل راقصة تركية على يد والدها بطريقة بشعة

▪ الكونغرس يطلب من دويتشه بنك الألماني معلومات عن ترامب

▪ بعد سب حكم مباراة الزمالك وبيراميدز.. العقوبة تنتظر حسام حسن

▪ واشنطن تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع في فنزويلا

▪ محسن محيي الدين: أبدأ تصوير قمر هادي الأسبوع المقبل

▪ ثاني العالم في كمال الأجسام للناشئين: رامي السبيعي مثلي الأعلى..

▪ إيهود باراك يدعو المعارضة الإسرائيلية للتوحد للإطاحة بنتنياهو من منصبه

▪ 73 شركة مصرية تنافس 3500 عارض فى فروت لوجيستكا بألمانيا

▪.. «جنى فتحي زين العابدين» مديرة مشروع «غذائي» وليست متسولة كما ظلمها «نشطاء فيس بوك» .. متفوقة في الدارسة وحاصلة على 99% .. والدة الفتاة المجتهدة تكشف الحقيقة كاملة

▪ «إهانة وضرب».. عامل يذبح زوج شقيقته في القليوبية

▪ جريدة الأسبوع | تويتر يصنع أداة جديدة لمكافحة سرقة التدوينات

▪ جريدة الأسبوع | اكتشاف أول هاتف في العالم بدون أزرار أو منافذ..

▪ بعد جدل حوله .. تعرف على خطاب حالة الاتحاد في أمريكا

▪ وزير الخارجية الألماني: ندعم جوايدو في أزمة فنزويلا

▪ إيه الفسق ده .. مصلون يمنعون فرقة فنون شعبية من أداء عروضها بمعرض الكتاب

▪ اعتقال 3 من «الأحداث» في تشاجر مع الشرطة البرتغالية بسبب العنصرية

▪ عضو المجلس المحلي: الدين في مصر متفرد لأن المسيحية والاسلام أخذا بصمة الفراعنة

▪ بعد وفاة آخر في السجن.. الإفراج عن داعية سعودي معتقل

▪ حديث الشاهد عن الديمقراطية بدافوس يثير حفيظة التونسيين

▪ التخطيط: مصر في المرتبة 117 بمؤشر الفساد..وهذه هي مستهدفات برنامج الحكومة

▪ رياح محملة بالأتربة وشديد البرودة ليلا…

▪ صورة.. محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن فى كواليس لص بغداد

▪ وزير خارجية فنزويلا: الولايات المتحدة تدعم الانقلابات بأمريكا اللاتينية

▪ رامي مالك يتصدر غلاف Vanity Fair بعد ترشحه للأوسكار..

▪ أحمد جمال: خطيبتي لجأت إلى خدعة لتجنب المعاكسات..

▪ أسامة كمال: الرئيس السيسي عنده ثقة كبيرة بنفسه

▪ التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الأسرى الفلسطينيين وإدارة معتقل عوفر الإسرائيلي

▪ الشرطة اليونانية تطلق قنابل غاز لتفريق محتجين على اتفاق مقدونيا

▪ تجار السيارات: بعض التوكيلات خفضت 100 ألف جنيه من السعر

▪ شاهد.. مركب جديد ينقذ 70% من محصول القمح ويقضى على الحشائش القاتلة

▪ سفير هولندا بالقاهرة: الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات المصرية الهولندية

▪ أمن المطار يلقى القبض على 36 هاربا من تنفيذ 47 حكما قضائيا خلال حملة أمنية

▪ هزة أرضية قوتها 3.6 ريختر تضرب شمال فلسطين

▪ عن لقاء الزمالك وبيراميدز.. ساويرس: أحلى ماتش في الدوري

▪ «التموين» تبحث مع «الزراعة» هذا الأمر الهام

▪ بعد إحالته للجنايات.. حكاية طالب قتل جده وأشعل النار في جثته لسرقته

▪ رابطة الدوري تزيد متاعب اتحاد الجزائر

▪ إسماعيل يوسف: شخصية الزمالك هي عامل الحسم في المباريات

▪ وزير خارجية الأردن : حل الصراع الفلسطيني على أساس حل الدولتين هو السبيل للسلام في المنطقة

▪ 26 قتيلا جراء الاضطرابات في فنزويلا منذ الإثنين

▪ لجنة حكومية سودانية تعلن ارتفاع قتلى الاحتجاجات لـ29 شخصًا

▪ المرصد الفنزويلي: 26 قتيلا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ الإثنين الماضي

▪ ليبي يعلن انتهاء مسيرته مع منتخب الصين

▪ موعد فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام السعودي برتبة (جندي) .. شروط ورابط التقديم

▪ أسامة كمال: فندق مصري ينتصر على سائحين ادعيا إصابتهما بالتسمم

▪ بابا نويل حرامي السيارات لهذا السبب..

▪ مستقبل وطن بكفر الشيخ يجمل البرلس بالأشجار المثمرة..

▪ مكتب لـ خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي لحزب الوفد

▪ تجار السيارات: التوكيلات خفضت أسعارها مرتين.. ونتوقع مرة ثالثة

▪ ديانا كرزون: مقدرش استغنى عن مصر وبحب أغاني العندليب ووردة..

▪ شيماء سيف لـ حماقي: مبروك على الألبوم

▪ ملابسات حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار بضحايا 11 شخص و20 مصابا.. محافظ البحيرة يوجه بصرف اعانات للمتوفين وتوفير العلاج للمصابين.. صور

▪ بعد التعادل مع بيراميدز .. الزمالك راحة غدا استعدادا للمقاصة

▪ عضو مجلس البيطريين: قانون الطب البيطري يدعم المهنة

▪ التحريات حول تعدي أب جنسيا على ابنته بالغربية: تزوجت عرفيا وهي طفلة

▪ رقم مميز لمدافع ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

▪ السيطرة على حريق ضخم في محل تجاري بدمياط

▪ أسامة كمال: السيسي مش على راسه بطحة وعنده ثقة كبيرة بنفسه

▪ نجاة نائب رئيس جامعة بنى سويف من احتراق سيارتها

▪. الملحق الثقافي السعودي: عدد زوار جناحنا بمعرض الكتاب العام الماضي مليون شخص