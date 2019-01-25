كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - فاطمة الزهراء الإنصاري توقع كتابها "في حياتي تعلمت" بالجناح السعودي

وقعت الكاتبة السعودية الدكتورة فاطمة الزهراء الأنصاري في الصالون الثقافي بالجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي" لكتابها "في حياتي تعلمت" والذي يدور حول 100 فكرة اجتماعية تبدي فيها وجهات نظرها من عدة زوايا، وتحدثت الزهراني عن كتابها للحضور، مشيرة في حديثها إلى أنه رغم تخصصها العلمي وتحديداً في ميدان الطب إلا أنها كانت لديها رغبة مُلِحَّة تدفعها نحو ميدان الكتابة، وهو ما نجحت فيه وأصدرت عدة كتب، منها كتاب مازال تحت الطبع حول إدارة الأزمات والتي قالت عنه أنه كتاب يتطرق للعديد من الأزمات من أبسطها إلى أكبرها وكيف يتم مواجهتها والعمل على حلها والخروج منها بالأساليب العلمية.

وعن توجهها لكتابة القصة والرواية، قالت "الأنصاري" إن الأمر مستبعد بالنسبة لها في الوقت، كون الكتابة الأدبية، خاصة الرواية، تحتاج لِمَلَكَة وأدوات خاصة، فضلاً عن الخيال الذي يجب أن يكون حاضراً لتجسيد الشخصيات على الورق.

وأوضحت "الأنصاري" أن الكتابة يجب أن تكون رسالة وليست تجارة كون الكاتب الذي يكتب من أجل المكسب المادي فهو ليس بكاتب حسب قولها، لافتة إلى أن الكاتب يجب أن يكتب من أجل رفعة المجتمع والرقي به نحو الأفاق والتقدم بصرف النظر عن المكسب والخسارة، والكتابة شيء فطري لدى الناس ووقتما تأتي اللحظة يجد نفسه يكتب ويريد أن يعبر عما يشغله من قضايا مختلفة في مجتمعه ووطنه وأمته بالكامل.

وأشادت "الأنصاري" خلال كلمتها في الندوة بالتنظيم والتنسيق والجهود المبذولة من قِبَل المسئولين على الجناح السعودي الذي خرج بصورة مُشَرِفَة عن صورة وهوية وثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية.



