كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - راوية منصور ضمن قائمة المدعويين لحفل زفاف الأميرة فوزية

نشر الملك أحمد فؤاد الثاني ، آخر ملوك مصر ، بيانًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول تفاصيل زفاف إبنته الأميرة فوزية لطيفة حفيدة الملك فاروق .

ذكر البيان : أن حفل الزفاف اقتصر على المقربين من العائلة وبالخصوصية والبساطة الشديدة منوهًا إلى أن عدد المدعوين لم يتجاوز 60 مدعوًا، على رأسهم الملك فؤاد الثاني وولي عهده الأمير محمد علي وحرمه الأميرة نوال ظاهر شاه والأمير فخر الدين والأمير حسين طوسون وحرمه الأميرة منيرة طوسون والأميرة ملك بير طوسون وياسمين شعراوي ابنة الأميرة فريال فاروق وزوجها على شعراوي باشا وساشا أورلوف ابن الأميرة فادية فاروق وأولاده وحسين فخري حفيد الأميرة شويكار وحرمه شريفة رشاد والأميرة فاطيمة أميرة أفغانستان ووالدة الأميرة نوال والدكتور زلماي رسول سكرتير ملك الأفغان السابق ظاهر شاه ووزير الخارجية السابق والأمير حارس شهاب صديق طفولة جلالة الملك وأسرة العريس والداه چان رينودو وحرمه إيديت رينودو واخته ستيفاني رينودو ومن الجالية المصرية بسويسرا حضر يوسف مقار باشا ورشيد تيمور وحرمه مارتين تيمور.

ومن السفراء والدبلوماسيين والسياسيين حضر عددًا منهم بصفتهم الشخصية لا الرسمية، كما حضر الرئيس الفخري لاتحاد المحاميين المحامي والمستشار في القانون الدولي د. انطوان خيرالله والمستشار القانوني للملك سيرچ جانيشو وبعض من صديقات الأميرة من فرنسا وإيطاليا.

ومن مصر حضر أصدقاء الأسرة راوية منصور والدكتور إيهاب يوسف وحرمه داليا يوسف عضوة الپرلمان المصري والمؤرخ الدكتور ماجد فرج باشا المتحدث الرسمي باسم الملك فؤاد الثاني









