كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - إسلام بدر ظهير طنطا ينضم للقناة

إسلام بدر

تعاقد نادى القناة مع إسلام بدر، الظهير الأيسر لنادى طنطا، حيث وقع اللاعب على العقد فى حضور أبو طالب العيسوى المدير الفنى للقناة وعلى يحيى مدير الكرة بالنادى وعلى جلال وكيل أعمال اللاعب.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا، برئاسة المحاسب فايز عريبى، قرر إنهاء عقد إسلام بدر الجناح الأيسر للفريق بالتراضي بين الطرفين قبل أن يقرر الاخير الانتقال لنادى القناة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.