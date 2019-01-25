كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - بشري : تكليف رئاسي لوزير المالية بزيادة أجور الموظفين

حسن عامر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تصريحات صحفية، بأن الحكومة لديها تكليف رئاسي بدراسة وضع الأجور، وتم تشكيل لجنة وسيتم عرض نتائجها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة الأجور، لافتًا إلى أن زيادة أجور العاملين بالحكومة ليست حلًا للمشكلة ككل لأن عددهم لا يتجاوز الـ 5 ملايين موظف، مؤكدا أنه مع موازنة العام المالي الجديد سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة الأجور، وذلك تنفيذًا لتعليمات من رئيس الجمهورية لصالح موظفي الدولة.

كان وزير المالية قد أشار في تصريحه السابق في لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلاً: “الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل في زيادة الاستثمارات في الدولة”.

يأتي تصريحات وزير المالية المصري، تزامنًا مع وضع الحكومة المصرية بموافقة مجلس النواب، حزمة من الإمتيازات الجديدة للخروج على المعاش المبكر، وذلك للكتاب الدوري 2 لسنة 2018 بشأن المعاش المبكر للعاملين بالدولة والامتيازات التأمينية للتقاعد المبكر، الأمر الذي وضعه في مساواة في حالة المعاش العادي.

امتيازات المعاش المبكر وفقًا للخدمة المدنية أولا الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكة في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته أكثر من سنة يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقة التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكة في نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات

ثانيا : إذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقة التامينية على أساس مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغة السن المقررة لانهاء الخدمة او خمس سنوات ايهما اقل

ثالثا يقوم قوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمحالين للمعاش المبكر طبقا لأحكام النص السابق ذكره لمتابعة تطبيق وتحديد المستفيدين منه بكل دقة، لذلك فقد طالب كافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بضرورة موافاته بالقرارات الصادرة في شان المحالين للمعاش المبكر وفقا لأحكام المادة 70 من 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 أولاً بأول مصحوبة بالنموذج المرفق مختوماً ومعتمداً وموضحاً به كافة بياناتهم وكذا نسخة الكترونية من هذا النموذج على أسطوانة مدمجة C.D لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

رابعا : يتسائل بعض الموظفين عن المدة التي قضاها على رأس العمل، والتي تخللها أجازة بدون مرتب، مدفوع عنها الاشتراك التأميني المقرر، ويأتي الرد في قانون رقم 81 لسنة 2016 المادة (70) ولائحته التنفيذية المادة رقم (185) من اللائحة التنفيذية، أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وعليه فإن فترة الأجازة تدخل في المدة الفعلية للعمل وضمن الـ 20 سنة عمل فعلي كما هو مقرر .