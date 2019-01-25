كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - دول شمال أفريقيا تطلب تأجيل انطلاق بطولة أمم 2019 لمدة أسبوع

بطولة أمم 2019

طلب أكثر من منتخب من شمال أفريقيا من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمحدد لها 14 يونيو إلى 12 يوليو لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر.

وطلب مسئولو دول شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقى ترحيل موعد البطولة لمدة أسبوع، خاصة أن المعسكرات ستكون فى شهر رمضان ثم عيد الفطر ما سيتسبب فى إرهاق اللاعبين.

ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأفريقى طلب دول شمال أفريقيا فى تأجيل انطلاق البطولة خلال الأيام المقبلة.