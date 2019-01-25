كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - الإسماعيلى يرفض الراحة ويستأنف تدريباته استعداداً لزعيم الثغر

الإسماعيلى

رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، بعد الانتصار على بتروجت بهدف دون رد، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الــ20 بالمسابقة.

ويخوض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية خشية تعرضهم للإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.