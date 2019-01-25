كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - نور الطيب تشارك على فرج دموع الفرح بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش

على فرج

شاركت نور الطيب، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، زوجها على فرج دموع الفرح، عقب تتويجه بلقب بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بنسختها رقم 19 .

وفاز على فرج على محمد الشوربجى، لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا بنتيجة 3/2، فى مباراة مثيرة، حيث عاد فرج من الهزيمة بشوطين نظيفين ليقلب تأخره إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين، واستغرقت المباراة 84 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12, 6-11, 11-6, 11-3, 11-8.

وبذلك أنهى على فرج هيمنة محمد الشوربجى على التصنيف العالمى لرجال الاسكواش، وينتظر لاعب وادى دجلة الإعلان الرسمى عن صدارته للتصنيف للمرة الأولى فى تاريخه خلال شهر مارس المقبل.

وكانت نور الطيب ودعت البطولة من الدور نصف النهائى، عقب خسارتها أمام نور الشربينى بنتيجة 3/1 لتتوج الأخيرة بلقب السيدات بعد فوزها على رنيم الوليلى لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي المصرى.

وتعد بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش أول بطولة تصنف بفئة البلاتينيوم بالعام الجارى حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات.