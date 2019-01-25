كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 12:58 مساءً - الوفد: نُعد تقارير عن نتائج لقاءات الوزراء بالمواطنين فى الحزب

قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، إن الحزب يجهز تقريرًا كاملاً عن الزيارات والندوات التى عقدها مع المسئولين ضمن مبادرة "الوفد مع المسئول"، وذلك حتى تكون هناك نتائج على كل ما تم إقراره فى هذه اللقاءات .

وأضاف نائب رئيس الوفد أن اللقاءات تهدف إلى وصول المعلومات الصحيحة من المسئولين إلى المواطنين لمواجهة كل ما يروج من شائعات، لافتًا أن الحزب عقد حوالى 5 لقاءات مع مسئولين مختلفين ووزراء، وتم التطرق فيها على القضايا التى تهم المواطنين وتشغلهم فى الحياة العامة .

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والتى سينتج عنها تقارير تتضمن كل النتائج التى جاءت فى هذه اللقاءات، بالإضافة إلى ما تم واتفق عليها سواء قرارات بعينها أو إعداد تشريعات من خلال نواب الوفد تخدم الصالح العام .