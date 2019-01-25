انت الان تتابع تفاصيل خبر 55 قتيلاً ومفقوداً في فيضان مياه سد بإندونيسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 12:49 مساءً - لقي 30 شخصاً على الأقل مصرعهم وفُقد 25 آخرون، اليوم الخميس، في فيضان المياه بأحد سدود إقليم جنوب سولاويسي، وهو ما أجبر الآلاف على الفرار من قراهم، وفق ما أعلنت سلطات البلاد.

وأقامت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا ملاجئ مؤقتة ومطابخ ميدانية من أجل السكان الفارّين من المياه التي غمرت تجمّعات سكنية على جانبي النهر في الإقليم، ومن ضمن ذلك العاصمة ماكاسار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الوكالة يُدعى هسريادي، قوله: "حتى الآن وجدنا 30 شخصاً إما غرقوا أو حاصرتهم انهيارات أرضية سبّبتها أمطار غزيرة، بدأ على أثرها فيضان سد بيلي بيلي".

وأفادت وسائل إعلام بأن طريقاً سريعاً رئيسياً قُطع، ما دفع السلطات لتوصيل المساعدات باستخدام طائرة هليكوبتر، في حين أظهرت صور التُقطت من الجو مياهاً بنّية مخلوطة بالطين تجرف معها المنازل والحطام.

وإندونيسيا أرخبيل مؤلف من أكثر من 17 ألف جزيرة، وكثيراً ما تعاني كوارث طبيعية، كان آخرها تسونامي ضرب البلاد، في ديسمبر الماضي، مخلّفاً وراءه 168 قتيلاً.