"الإفتاء" توضح حكم صلاة الجمعة للسيدات

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، حول صلاة الجمعة للسيدات وقال السؤال، "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟".
وأوضحت "الإفتاء" أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا؛ مستندين لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»".
وأوضحت الفتوى أن المرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
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