بالصور| ريهام حجاج: "أنا وياسمين عبدالعزيز مش أصحاب ولا عمرنا اتقابلنا"

علقت الفنانة الشابة ريهام حجاج، على سؤال أحد متابعيها عن طبيعة علاقتها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، طليقة زوجها الحالي محمد حلاوة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حساب يحمل اسم "سماح حسن": "يمكن أنتي مش سبب في الطلاق ولا حاجة، بس بستغرب من كونكم أصحاب، وتقبلي تتجوزي جوز صاحبتك على سنة الله ورسوله، المشكلة مش متجوز ولا مطلق، المشكلة إنها صاحبتك"، متابعة: "يمكن تعملي عداوة، وهي تتعب لأنكم أصحاب، ده إذا كنتم أصحاب أصلا".

وردت "ريهام" على التعليق، قائلة: "والله يا سماح مش أصحاب ولا عمرنا أتقابلنا أصلا".

وجاء ذلك الحديث على منشور الفنانة الشابة، الذي ترد فيه على الانتقادات التي تعرضت لها، خلال الفترة الماضية، بعد إعلان زواجها رسميًا من "حلاوة"، عقب يومين من عيد ميلاد "ياسمين"، تضمن: "كل محاولات التشوية اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلا، إن دلت على شيء، فتدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق، الناس بتتحوز وتتطلق عادي، وكل شيء قسمة ونصيب".

يشار إلى أن الفنانة ريهام حجاج، نشرت صورة جديدة على "إنستجرام"، تضمنت: "أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام الذي لم يتم إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة".

وصرحت ياسمين عبدالعزيز، أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى، في نوفمبر الماضي.

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