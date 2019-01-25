أرملة الشهيد محمد إسماعيل: "طلبها من الله"

قالت سماح العربي أرملة الشهيد محمد إسماعيل، إن زوجها طلب الشهادة من الله "كنا قاعدين بنتفرج على شهداء الوطن وقال ياه عقبالنا ما نبقى زيهم قولت له حرام عليك قالي اسكتي هو احنا نطول".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن زوجها بشرهم بأنه سيضع علم كبير على بيتهم وسيجعلهم يقابلوا الرئيس السيسي وهو ما حدث بالفعل بعد استشهاده.

وتابعت: "قالنا هجيب لكم علم كبير تعلقوه على البيت ولما مات جابوا لنا علم فعلا ولما شفته قعدت أعيط وكل اللي قالهولنا قبل استشهاده حصل وقالنا هخليكوا فخورين".

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