والدة أشرف إبراهيم: "ابني كان بيقولي أنا مشروع شهيد"

قال إبراهيم جاد والد الشهيد أشرف إبراهيم، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم يؤكد شعوره بهم وتقديره لحجم تضحيات أبنائهم لمصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنهم كانوا فخورين بسبب تكريم الرئيس لهم ويعتبر ذلك شرف لهم ولابنهم الشهيد مثنيًا على استقبال الرئيس ورجال وزارة الداخلية لهم.

ومن جهتها قالت حنان بهلول والدة الشهيد، إن ابنها كان متواضعا جدًا وطيبا وحنونا وكان يبلغ من العمر 26 عاما، مؤكدة أن خبر الاستشهاد كان صعب عليهم.

وأكدت أنه كان يجهز شقته للزواج وكانت تنوي أن تخطب له في إجازته إلا أن القدر لم يمهله واستشهد.

وأضافت والدة الشهيد: "قالي يا ماما أنا مشروع شهيد وأنا قولت له متقولش كده وكان حاطط صورة حداد على تليفونه وكان بيقول هو أنا يا ماما أحسن من اللي راحوا ولازم نجيب حق إخواتنا والكلية طلعته وهو في سنة رابعة عمرة وسألته انت دعيت بإيه يا أشرف كان بيقول دعيت اني أستشهد وهو اتمناها ونالها من قلبه".

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