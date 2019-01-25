"وصلن المدى".. أبرز رائدات الفضاء عبر التاريخ

لأول مرة في التاريخ، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تشكيل طاقما أنثويا لإرساله إلى الفضاء قريبا.

وذكر موقع "سبوتنيك" أبرز رائدات الفضاء عبر التاريخ، وهن:

فالنتينا تيريشكوفا

عام 1963 تحولت إلى بطلة قومية، وعمرها لم يتجاوز السادسة والعشرين، ويرجع ذلك لأنها شاركت رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في رحلته إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء "فوستوك 6"، كأول امرأة تحلق في الفضاء.

وفي يونيو 1963

انطلقت المركبة الفضائية الروسية "فوستوك-6" من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان وأجرت 48 دورة حول كوكب الأرض.

وبعد التحليق الناجح منحت تيريشكوفا لقب بطلة الاتحاد السوفيتي إلى جانب العديد من الألقاب والأوسمة والميداليات الفخرية السوفيتية والأجنبية.

كانت سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة خرجت إلى عرض الفضاء وثاني رائدة فضاء في العالم بعد فالنتينا تيريشكوفا.

تعتبر سيروفا أول رائدة فضاء روسية ورابع رائدة فضاء في التاريخ السوفيتي والروسي لاستكشاف الفضاء الخارجي، أرسلتها وكالتها الوطنية في مهمة فضائية بعد انقطاع دام حوالي 20 سنة، بعد أن كان الرجال الروس وحدهم خلالها ينفذون الرحلات الفضائية على متن المركبات والمحطات المدارية.

أصبحت المواطنة الأمريكية من أصول إيرانية أنوشه أنصاري أول امرأة مسلمة تصعد للفضاء الخارجي وال 48، من بين النساء اللواتي اقتحمن عالم الفضاء.

وانطلقت انوشة في سبتمبر 2006 في مركبة الفضاء الروسية "سويوز" من قاعدة بايكونور بكازاخستان مع رائدي الفضاء الروسي ميخائيل تورين والأمريكي مايكل لوبيز ألجريا.

واستمرت رحلتها العلمية السياحية إحدى عشر يوما، وتحملت أنوشه كافة تكاليف الرحلة التي بلغت 20 مليون دولار.

اشتهرت سالي رايد بأنها أول امرأة أميركية وأصغر رواد الفضاء الأميركيين الذين سافروا إلى الفضاء.

تعتبر ماي جيميسون أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية تسافر إلى الفضاء. في سبتمبر 1992، انطلقت إلى الفضاء على متن الرحلة الثانية للمكوك الفضائي إنديفور Endeavour، الذي حملها مع ستة رواد فضاء آخرين ضمن الفضاء لمدة ثمانية أيام. وشغلت وظيفة اختصاصية بعثة وعملت على تجربةٍ بحثية على الخلية العظمية أُجريت خلال تحليق STS-37 وهي مهمة تعاونية بين الولايات المتحدة واليابان.

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