لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تشعر الكثير من النساء بالبرد الشديد برغم ارتدائهن ملابس ثقيلة، في حين أن بعض الرجال ربما يرتدون ملابس خفيفة ولكن لا يشعرون بنفس البرودة، بحسب ما جاء في موقع reader's digest".

ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مقدار العضلات لديهن، التي تحفز عملية الاستقلاب وهي عبارة عن التغيرات الحيوية التي تتم داخل الجسم على المواد الغذائية بواسطة العديد من الإنزيمات للحصول على الطاقة، والتي تؤدي إلى شعور الرجال بالدفء أكثر من النساء.

وتساعد أيضًا الدهون على الشعور بالدفء حيث تشكل حماية من وصول البرد إلى الجسم، لذلك كانت النساء منذ زمن يشعرن بالدفء بسبب زيادة الوزن والسمنة، أما حالياً ومع انتشار الوعي الصحي واهتمام النساء بأجسامهن ومظهرهن أصبح الكثير منهن يحرصن على إنقاص الوزن، وبالتالي قلت نسبة الدهون في أجسامهن ما يؤدي إلى شعورهن بالبرد.

وجلد المرأة الرقيق يشعر بالبرد أكثر من الرجل، فدرجة حرارة جلد المرأة تكون أقل من درجة حرارة جلد الرجل بثلاث درجات مئوية على الأقل، وذلك يعود إلى أن جلد الرجل أكثر سمكاً بنسبة 15 في المائة.

بالإضافة إلى الأسباب السابقة إلا أن الهرمونات الأنثوية تلعب دوراً في شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل، حيث أنه لا يستطيع جسم المرأة تخزين الفيتامينات بالقدر المطلوب لتوليد الطاقة وخصوصاً فيتامين E. وبذلك فكلما قل مقدار هذا الفيتامين في جسم المرأة كلما قلت قدرتها على توليد الطاقة ولذلك تشعر بالبرد أكثر من الرجل.

ونستعرض لكم طرق بسيطة لرفع حرارة الجسم، والحصول على الدفء وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

1- الحركة وممارسة النشاطات:

يؤدي النشاط البدني إلى تقلص العضلات مما يؤدي إلى تفكيك المزيد من العناصر الغذائية، وتوليد حرارة إضافية. ويمكن أن يساعد هذا الإنتاج الإضافي للحرارة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم والشعور بالدفء.

2- تناول الطعام:

يزيد تناول الطعام من حرارة الجسم، لأن الجسم يعمل على تفكيك الطعام والحصول على العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج الطاقة.

3- تجنب ارتداء المعطف في الداخل:

إذا كنت من الأشخاص الذين يرتدون معطفهم في الداخل، فقد ترغب في إعادة التفكير بهذه العادة، لأن الجسم يحاول التخلص من الحرارة الفائضة في الجسم عبر التعرق، وبمجرد خروجك، قد تشعر بالبرد بعد نفاذ حرارة جسمك وتبخر العرق.

4- شرب السوائل الساخنة

يساعد تناول السوائل الدافئة على زيادة حرارة الجسم، مثل الشوكولاتة الساخنة والشاي والزنجبيل.