كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - مصر للطيران تنظم 392 رحلة طيران" مجسمة "بمعرض الكتاب

تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران 392 رحلة طيران كاملة بتجربة السفر المجسم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، على مدار فترة المعرض بواقع 28 رحلة طيران يومية لتعليم وتوعية 1120 طفلا يوميا بتجربة السفر جوا، ويتم تقديم وجبات ومشروبات على الطائرة للأطفال من خلال تروليات الطائرة محاكاة للواقع وتقدم الوجبات والمشروبات.

يأتي ذلك ضمن برنامج مخطط لمصر للطيران لجناح الشركة بالمعرض بواقع 19 مؤسسة و جمعية ووزارة من مختلف الجهات بواقع 3200 طفل خلال فترة المعرض، وذلك بخلاف باقى الرحلات التى يتم تخصيصها لباقى رواد المعرض.

جدير بالذكر أن مصر للطيران الناقل الرسمى لجميع العارضين ومنتجاتهم فى معرض الكتاب فى يوبيله الذهبى، وقدمت كافة تسهيلاتالسفر للمشاركين من عدة دول حول العالم وقامت بالترويج للمعرض على متن جميع طائراتها.