كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - مصرع 3 أشخاص و إصابة 7 أخرين بسبب حادث تصادم 5 سيارات بكوبرى منشأة ناصر



لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 أخرين بسبب حادث تصادم 5 سيارات نقل وملاكى أعلى كوبرى منشأة ناصر وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارات الاسعاف جميع المصتبين للمستشفى. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى منشأة ناصر بوقوع حادث مرورى وانتقلت الخدمات مصحوبة باﻷوناش ﻹزالة حطام الحادث.

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